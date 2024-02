Raub in Reutlingen: 95-Jähriger im Bett überwältigt

1 Zwei Männer haben einen Senior in Reutlingen überfallen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Zwei bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Samstag gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Reutlingen verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise.











In seinen eigenen vier Wänden ist ein ein 95 Jahre alter Mann in Reutlingen überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Männer am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr in die Wohnung in der Sonnenstraße eingedrungen. Sie überwältigten den Senior, der nichts ahnend in seinem Bett lag. Mit Raubgut in noch unbekannter Höhe flüchteten sie anschließend.

Dem leicht verletzten Senior gelang es eine Stunde später Hilfe zu holen und die Polizei zu informieren. Eine Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Sie sucht nach Zeugen. Diese können sich unter 071 21/942 33 33 melden.