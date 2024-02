Raub in Leinfelden: Zwei Jugendliche bedrohen 16-Jährigen mit Messer und rauben Geld

1 Einer der Räuber soll den 16-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. (Symbolfoto) Foto: imago/ / Christian Deutzmann

Zwei unbekannte junge Männer haben am Mittwochabend in Leinfelden (Kreis Esslingen) einen 16-Jährigen ausgeraubt. Dabei sollen sie ihn auch mit einem Messer bedroht haben.











Link kopiert

Zwei Jugendliche haben am Mittwoch in Leinfelden (Kreis Esslingen) einen 16-Jährigen ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei bedrohten sie ihr Opfer dabei auch mit einem Messer.

Der 16-Jährige hatte gegen 22.45 Uhr den mittleren Wagen der S-Bahn Linie S2 am Bahnhof Leinfelden verlassen und war in Richtung Marktstraße gelaufen. Während der kurzen Strecke bemerkte er die zwei Unbekannten, die zuvor in derselben Bahn gefahren waren und augenscheinlich mit ihm ausgestiegen waren.

16-Jähriger mit Messer bedroht

Der Ältere der beiden, ein etwa 18 bis 19 Jahre alter Mann, griff den 16-Jährigen an der Stelle, an der die Edelweißstraße auf den Marktplatz trifft, dann unvermittelt an. Er soll den 16-Jährigen mit einem Messer bedroht haben, während der Jüngere, etwa 16 bis 17 Jahre alt, das Opfer festhielt und den Weg versperrte. Die Räuber forderten Bargeld und flüchteten schließlich mit einem kleineren Münzbetrag in Richtung Bahnhof.

Der ältere Angreifer wird als schlank und mit schwarzen Haaren, die seitlich kurz und in der Mitte länger und lockig waren, beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke. Zudem war er mit einer schwarzen Maske oder einem Tuch vor dem Mund maskiert. Er sprach sowohl Deutsch als auch Arabisch. Der Jüngere der beiden Täter wird als ebenfalls schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, die er aufgezogen hatte. Er soll auffallend blass gewesen sein.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11/90 37 70 um Zeugenhinweise.