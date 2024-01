Raub in Kirchheim: Vier Unbekannte rauben 48-Jährigen aus und verletzen ihn leicht

Raub in Kirchheim

1 Einer der Räuber soll den 48-Jährigen mit einem Messer leicht am Finger verletzt haben. (Symbolfoto) Foto: imago/ / Christian Deutzmann

In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Mittwochabend ein 48-Jähriger ausgeraubt worden. Nachdem er einen Discounter verließ, sollen ihn vier Männer angesprochen, geschlagen und ausgeraubt haben. Zudem wurde er mit einem Messer leicht am Finger verletzt.











Am Mittwochabend haben gegen 21.45 Uhr vier Unbekannte am Gaiserplatz in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen 48-Jährigen beraubt. Wie die Polizei berichtet, verließ das Opfer gerade einen Discounter, als die Männer ihn ansprachen.

Dann soll einer der Unbekannten unvermittelt mit der Faust zugeschlagen haben, ein anderer verletzte den 48-Jährigen mit einem Messer leicht am Finger. Zudem raubten die Unbekannten dem 48-Jährigen nach dessen Aussage im folgenden Gerangel den Geldbeutel. Er ging nach Hause und alarmierte von dort aus die Polizei. Der Rettungsdienst behandelte ihn an seiner Wohnanschrift ambulant, die Polizisten ermitteln. Von den Tätern liegt bislang keine genauere Beschreibung vor.