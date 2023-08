1 Der Blitzer in der Kiesstraße wurde erst dieses Jahr angeschafft. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen hat in den vergangenen Jahren die Einnahmen durch Blitzer erheblich gesteigert. Laut einer Auswertung unserer Zeitung erzielt die Stadt Rekordwerte in der Region Stuttgart. Das hat seine Gründe.















Link kopiert

Man könnte meinen, dass einige stationäre Blitzeranlagen in der Stadt Esslingen ihren eigentlichen Sinn verfehlen. Sie sollten die Autofahrer dazu animieren, das Tempolimit einzuhalten. Was ist aber, wenn sie das nicht tun? In keiner anderen Stadt in der Region Stuttgart ist der durchschnittliche Wert, der pro stationärer Blitzer eingenommen wird, höher als in Esslingen. 750 000 Euro wurden im Jahr 2022 pro Blitzer im Durchschnitt überwiegend durch Raser eingenommen. Und das mit gerade mal acht Anlagen. Zum Vergleich: Stuttgart nahm im selben Jahr im Durchschnitt etwa 540 000 Euro mit 37 Messanlagen ein. Das hat eine Datenauswertung unserer Zeitung ergeben.