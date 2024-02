Raser im Visier: Der Kreis Esslingen kassiert mit 43 Blitzersäulen ab

1 Fuß vom Gas: Am Ortseingang von Wernau wurde der alte Starenkasten unlängst gegen eine Blitzersäule ausgetauscht. Foto: Ines Rudel

Seit 2020 werden in vielen kleineren Kommunen hochmoderne Geschwindigkeitsmessgeräte installiert. Es fehlen nur noch vier Standorte, dann ist das Konzept komplett umgesetzt. Wo es dennoch „weiße Flecken“ gibt.











Link kopiert

Kurz abgelenkt oder unter Zeitdruck das Tempo-30-Schild übersehen – und schon hat einen die Radarfalle am Straßenrand erwischt. Das kann Autofahrern im Kreis Esslingen schnell passieren. Denn die Kreisverwaltung setzt in Zusammenarbeit mit den kleineren Städten und Gemeinden auf mehr Geschwindigkeitskontrollen und investiert kräftig in die Technik, wie nicht zu übersehen ist: In zahlreichen Orten stehen inzwischen hochmoderne Blitzersäulen.