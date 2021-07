4 Im Falstaff-Ranking zu den besten Frühstück- und Brunch-Spots in Baden-Württemberg schaffte es das Netzer in Stuttgart auf Platz eins. Foto: Pressefoto Horst Rudel/Horst Rudel

Beim Netzer in Stuttgart ist das Frühstück wohl besonders gut: Das Lokal erreichte bei einem Ranking von Falstaff zu den besten Lokalen für die erste Mahlzeit des Tages im Land den ersten Platz. Auch drei andere Cafés im Kessel haben es in die Top zehn geschafft.

Stuttgart - Das beste Frühstück in Baden-Württemberg gibt es im Café Netzer in Stuttgart – das ist das Ergebnis eines aktuellen Rankings von Falstaff zu den beliebtesten Frühstücks- und Brunch-Spots in Deutschland. Dabei wurden für jedes Bundesland die zehn besten Orte für die erste Mahlzeit des Tages zusammengestellt. Welches Lokal es in diese Top Ten schafft, entschied dabei eine Online-Abstimmung. Das Netzer erhielt für Baden-Württemberg knapp 41 Prozent der Stimmen und landete so auf dem ersten Platz des Rankings. Das Lokal hat damit einen beachtlichen Abstand zu den übrigen Platzierungen: Die restlichen neun Plätze liegen zwischen einem Stimmenanteil von 15,3 Prozent und 0,8 Prozent.

Community stimmt ab

Bei Falstaff handelt es sich um ein Gourmet-Magazin, das sich unter anderem mit Restaurants, Wein und Speisen beschäftigt. Immer wieder werden auf der Webseite des Mediums Top-Ten-Listen in verschiedenen Kategorien veröffentlicht. Das Ranking zu den Orten, an denen man am besten frühstücken kann, wurde nicht anhand von objektiven Bewertungen zur Qualität erstellt, sondern rein durch eine Abstimmung der Community. Laut den Bestimmungen von Falstaff, soll das Voting möglichst unabhängig verlaufen: Den Besitzern der Lokale ist es demnach nicht gestattet, die Abstimmung zu beeinflussen. Außerdem kann jede Person innerhalb von 24 Stunden nur eine Stimme abgeben. Wer bei so einem Publikumsvoting aber seine Gäste und Community mobilisiert, dürfte dennoch einen Vorteil und die Aussicht auf eine gute Platzierung haben.

Auch diese Stuttgarter Lokale sind im Ranking vertreten

Das Netzer ist aber nicht das einzige Café in Stuttgart, das es in das Ranking geschafft hat: Auch die Metzgerei, das Café Hüftengold und die Wunderkammer gehören laut dem Voting zu den Top Ten Frühstücksspots im Südwesten. Damit fallen vier der zehn Plätze an Lokale im Kessel. Die übrigen Cafés des Rankings sind im Land verstreut, darunter Lokale in Mannheim, Ulm oder im Schwarzwald. Die Stuttgarter Lokale, die es ins Ranking geschafft haben, und ihre Platzierungen finden sie auch in unserer Bildergalerie.