1 Chef Ferdinand Eppli (vorne) mit seinen Mitarbeitern Romina Nawaz, Margaret Eppli und Hubertus Drabarczyk (von liniks) Foto: /Sat 1 Gold

Die Geissens aus Monaco zelebrieren ihren luxuriösen Alltag, die Epplis aus Stuttgart führen vor, wie man Ramsch von Kostbarkeiten unterscheidet. Sat 1 Gold startet am 24. August eine Doku-Soap mit Auktionator Ferdinand Eppli und seinem Team.















Ist das wertvoll oder kann das auf dem Sperrmüll? Das familiengeführte Auktionshaus Eppli in Stuttgart bewertet, was die Kunden in den Laden bringen oder bei ihnen daheim vorführen. Für den TV-Sender Sat 1 Gold sind Chef Ferdinand Eppli und sein Team „moderne Schatzsucher“, die „immer auf der Suche nach Außergewöhnlichem“ seien. Die Trödel-Show „Bares für Rares“ ist beim ZDF ein Quotenhit. Am 24. August geht das Format „Ramsch oder Rares – Die Antiquitätenprofis“ auf Sendung, das vom Titel her zwar eine Wortgleichheit aufweist, aber doch ganz anders ist.