Rammstein haben am Freitagabend auf dem Cannstatter Wasen vor 50 000 Menschen Feuer gelegt. Am Samstag wollen sie das erneut tun. Wie die erste Show war und welche Songs die Band gespielt hat, erfahren Sie in unserer Kurzkritik.















Überall in Stuttgart sieht man sie, am Freitagabend, die schwarzen T-Shirts, die gen Cannstatt ziehen. Dort, vor der gigantischen Bühne, die Rammstein auf den Wasen gestellt haben, lassen sie sich nieder. 50 000 Menschen wollen das erste der beiden ausverkauften Konzerte sehen, das die Berliner Band in der Stadt gibt. Überraschend sanft beginnt der Abend: Das Duo Jatekok aus Frankreich, zwei Frauen in leuchtend roten Kleidern, spielt auf einer Vorbühne Rammstein-Songs auf dem Flügel. YouTube

Schwarzer Rauch über dem Wasen

Dann, wenige Minuten nach 20 Uhr, erklingt Händels Feuerwerkmusik, nimmt Rammsteins Schlagzeuger Platz, schlägt einmal zu – und Flammen lodern, eine Hitzewelle zieht über das Gelände und ein mächtiger Bass berührt das Publikum. Diesem Bass entkommt man in den nächsten zweieinhalb Stunden nicht. Till Lindemann trägt erst einen bodenlangen Mantel, ist blass geschminkt. Schwarzer Rauch steigt auf. Türme, auf dem Wasen verteilt, spucken rußendes Inferno. Das Duo Jatekok kommt wieder, alle singen: „Ich will kein Engel sein“. Rammsteins Show ist manchmal erschreckend, manchmal komisch und steigert sich bis zum Schluss.

An diesem Samstag tritt die Band erneut auf dem Wasen auf.

Die komplette Setlist vom Freitag in Stuttgart

1. Armee der Tristen

2. Zick Zack

3. Links 2-3-4

4. Sehnsucht

5. Zeig dich

6. Mein Herz brennt

7. Puppe

8. Heirate mich

9. Zeit

10. Deutschland

11. Radio

12. Mein Teil

13. Du hast

14. Sonne

Zugabe 1

15. Engel

16. Ausländer

17. Du riechst so gut

18. Pussy

Zugabe 2

19. Rammstein

20. Ich will

21. Adieu