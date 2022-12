1 Präsident Rainer Lorz (li.) freut sich gemeinsam mit Trainer Mustafa Ünal über den WFV-Pokal-Triumph am 21. Mai im Endspiel gegen den SSV Ulm 1846. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Ein emotionales Jahr mit der Ballung von Intensiverlebnissen geht für die Stuttgarter Kickers zu Ende. Präsident Rainer Lorz blickt zurück auf die Berg-und-Tal-Fahrt 2022, schaut in die Zukunft und äußert sich auch zu den Vertragsgesprächen mit dem Trainer.















Ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen um den Direktaufstieg in die Fußball-Regionalliga, in Dorfmerkingen vom siebten Himmel ins Tal der Tränen, WFV-Pokal-Triumph, DFB-Pokal-Highlights und ein Sieben-Punkte-Polster zur Winterpause – die Stuttgarter Kickers und ihr Präsident Rainer Lorz (60) blicken auf ein hochemotionales Jahr zurück, in dem nun jeder auf eine Entscheidung in der Trainerfrage wartet.