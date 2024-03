RAF-Fahndung: Weshalb Journalisten die RAF-Terroristin Klette finden konnten – aber Polizisten nicht

1 Am Sonntag durchsuchte die Polizei ein Objekt in Berlin und nahm dabei zwei Männer fest. Foto: dpa/Paul Zinken

Schon bevor die Polizei die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette festnahm, waren Journalisten ihr auf der Spur. Sie fanden sie mit einem einfachen Tool im Internet. Warum die Ermittler damit nicht arbeiten durften.











Die Fahndung nach den letzten RAF-Terroristen dauert an. Am Sonntag durchsuchte die Polizei ein Objekt in Berlin und nahm zwei Männer fest. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich jedoch nicht um die gesuchten ehemaligen RAF-Mitglieder Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Sie sind weiter auf freiem Fuß, während die Polizei ihre frühere Komplizin Daniela Klette vergangene Woche gefasst hatte – nach 30 Jahren vergeblicher Suche.