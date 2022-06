Rätselhaftes Gebäude in Neuhausen

1 Spuren aus der Römerzeit im Horber Wald: Über die genaue Funktion des Gebäudes rätseln die Archäologen. Foto: Ines Rudel

Im Horber Wald bei Neuhausen stand einst ein römisches Gebäude, das Archäologen bis heute Rätsel aufgibt. Aufgrund seiner reichhaltigen Ausstattung diente es wohl keinen praktischen Zwecken. War es eine Kultstätte?















Nur wenige Schritte vom Neubaugebiet in den Akademiegärten entfernt, finden sich in der Fildergemeinde Neuhausen Spuren der Antike. Im sogenannten Horber Wald stand einst ein römisches Gebäude. Eine reich bebilderte Schautafel erinnert an den Bau, der wohl kultischen Zwecken gedient haben muss. Wenige Kilometer entfernt im Sauhag sind keltische Hügelgräber zu finden. Zwar sind diese Zeugnisse aus vergangener Zeit für Spaziergänger heute kaum noch zu erkennen.