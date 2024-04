Radverkehr in Esslinger Fußgängerzonen: Warum die Stadt auf mehr Rücksicht setzt statt auf neue Regeln

Radverkehr in Esslinger Fußgängerzonen

1 Radfahrer in der Esslinger Fußgängerzone sind nicht von allen gern gesehen. Foto: Roberto Bulgrin

Die CDU fordert strengere Vorgaben für das Fahrradfahren in den Esslinger Fußgängerzonen. Die Stadtverwaltung plädiert jedoch für ein sanfteres Vorgehen: Statt neuer Regeln stellt sie zunächst eine neue Kampagne in Aussicht.











Link kopiert

Schon lange wird das Radfahren in den Esslinger Fußgängerzonen von manchen mit Argwohn betrachtet. Immer wieder beschweren sich Passanten über rücksichtslose oder zu schnell fahrende Radler. Verschiedene Fraktionen im Esslinger Gemeinderat haben bereits Anträge zu dem Thema gestellt. Doch eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht: Statt neuer Regeln für Radler stellt die Stadt jetzt zunächst eine neue Kampagne in Aussicht.