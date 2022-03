Radverkehr in Esslingen

1 Östlich der Schorndorfer Straße sollen die Hindenburgstraße, die Zimmerbachstraße und die Weiherstraße künftig auch zur Fahrradstraße umgewandelt werden. Foto: /Ines Rudel

Die Stadt treibt den Ausbau des Radnetzes weiter voran: Mit einer Verlängerung der Fahrradstraße und verbesserten Strecken soll eine durchgängige Radtrasse von der Innenstadt bis in den Esslinger Osten geschaffen werden.















In Oberesslingen dürften Radler bald gute Karten haben. Denn die Stadt will hier neue Radverbindungen schaffen, die im Ergebnis zu einer durchgängigen Radtrasse von der Innenstadt bis zum Stadtteil Zell führen. Unter anderem soll die Fahrradstraße um mehr als einen halben Kilometer verlängert werden und so den Lückenschluss zur kürzlich eingerichteten Fahrradzone bilden. Ziel ist es, den Radverkehr aus den Stadtteilen auf einer sicheren und komfortablen Radachse zu bündeln.