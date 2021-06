1 Die Bergmann-Dampfturbnie auf dem HOS-Areal in Wendlingen. Foto: Ines Rudel

Zum Tag der Architektur findet am 26. Juni eine Radtour zu Projekten der Internationalen Bauausstellung statt. die an der Nürtinger Bahnstadt startet. Von dort geht es zur Neckarspinnerei und zum HOS-Areal.

Wendlingen - Lange ist auf dem historisch wertvollen Otto-Areal in Wendlingen nicht viel passiert. Die historischen Gebäude am Wendlinger Bahnhof wie auch die Spinnerei in der Heinrich-Otto-Straße erkundet die Kammergruppe II der Architekten im Kreis Esslingen nun am Tag der Architektur am Samstag, 26. Juni, bei einer Radtour. Sie führt von der künftigen Bahnstadt in Nürtingen zur Spinnerei in Unterboihingen bis zum Otto-Areal in Wendlingen. Dabei haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, die historischen Industriegebäude bei der geführten Tour zu erleben und genauer anzuschauen. Sie blicken mit den Experten der Architektenkammer Esslingen II in die Zukunft der Areale, die im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) weiterentwickelt werden.