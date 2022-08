1 Im Jahr 2018 wurden die Fahrer der Deutschland-Tour bei ihrer Durchfahrt in Ludwigsburg freudig begrüßt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die am Mittwoch beginnende Deutschland-Tour stellt die Fahrer vor neue Herausforderungen. Deutschlands größtes Radrennen führt von Weimar bis nach Stuttgart.















Link kopiert

Die Deutschland-Tour ist das wichtigste Etappenrennen des Landes und wird live in mehr als 190 Länder übertragen. 20 Teams mit jeweils sechs Fahrern nehmen teil. An den Start gehen mit Emanuel Buchmann (Team Bora-Hansgrohe), Simon Geschke (Cofidis) dem früheren Tour-de-France-Sieger Egan Bernal (Ineos Grenadiers) und Fabio Jakobsen (Quick-Step), dem derzeit wohl weltbesten Sprinter, klangvolle Namen.

Wer die Deutschland-Tour in diesem Jahr gewinnen will, muss gut klettern können. Denn die vierte der fünf Etappen, auf denen die Fahrer insgesamt 710 Kilometer und 11 000 Höhenmeter überwinden, führt auf den Schauinsland im Schwarzwald. Der Hausberg von Freiburg im Breisgau liegt auf einer Höhe von 1283,9 Metern.

Wir liefern einen Überblick über die fünf Etappen der Deutschland-Tour 2022.

Prolog: Weimar (2,7 Kilometer)

Erstmals startet die Deutschland-Tour mit einem Prolog. Beim nur 2,7 Kilometer kurzen Zeitfahren durch die Innenstadt von Weimar wird sich das Teilnehmerfeld erstmals sortieren. Die schnelle Runde verspricht ein großes Spektakel für die Zuschauer zu werden. Auf dem leicht welligen, aber technisch wenig anspruchsvollen Kurs sind die kraftvollen Fahrer im Vorteil. Ein kleiner Sekundenvorsprung wird entscheiden, wer im Roten Trikot als Führender zur ersten Etappe antritt.

1. Etappe: Von Weimar nach Meiningen (171 Kilometer)

Am Donnerstag geht es in Richtung Süden durch den Thüringer Wald nach Meiningen. Auf diesem Abschnitt werden bereits die ersten Punkte für die Bergwertung vergeben. Nach einer kurzen Abfahrt wird noch einmal auf 700 Meter geklettert, der Rennsteig überquert und das Ziel in den Blick genommen. Nach der ersten Zieldurchfahrt vor dem Staatstheater Meiningen lädt eine Rampe mit Steigungen von mehr als 10 % und wertvollen Bonussekunden zu Attacken ein.

2. Etappe: Von Meiningen nach Marburg (199 Kilometer)

In Meiningen beginnt am Freitag die längste Etappe der diesjährigen Ausgabe. Über 199 Kilometer passiert die Strecke von Ost nach West die Rhön und endet im hessischen Marburg. Nach der Zielpassage an der Elisabethkirche in der Innenstadt sind noch 20 Kilometer zu absolvieren. Von Marburg aus wird das Fahrerfeld zum Start der folgenden Etappe nach Freiburg transferiert.

3. Etappe: Von Freiberg auf den Schauinsland (150 Kilometer)

Das Wochenende der Deutschland-Tour beginnt am Samstag in der Freiburger Altstadt und verläuft über drei Rennstunden noch recht flach rund um den Kaiserstuhl und durch die Rheinebene. Dann wird geklettert. Auf dem Anstieg durch durch das Hexental wird die Straße schmal und steil, die Abfahrt zur Talstation der Schauinslandbahn bringt nur kurz Erholung. Auf dem Schlussanstieg über eine Länge von 12 Kilometern zur Bergstation könnte die Vorentscheidung in der Gesamtwertung fallen.

4. Etappe: Von Schiltach bis Stuttgart (188 Kilometer)

Ein anspruchsvolles Finale wird den Fahrern am Sonntag noch einmal alles abverlangen. Bereits 15 Kilometer nach dem Start in Schiltach wartet im Nordschwarzwald eine Bergwertung und auch der weitere Weg über Freudenstadt in Richtung Stuttgart bietet ein ständiges Auf und Ab. Die Landeshauptstadt wird aus dem Norden erreicht. Vom Neckartal geht es zum Pragsattel und weiter zum Killesberg. Nach der ersten Zieldurchfahrt auf der Theodor-Heuss-Straße wartet eine schwere Schlussrunde, die 10 Kilometer lang ist und dreimal befahren wird. Mit dabei ist der bis zu 16 % steile Anstieg am Herdweg. Dabei sind Attacken auf das Rote Trikot garantiert – denn es geht um den Gesamtsieg der Deutschland-Tour 2022.