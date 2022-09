8 „Unser oberstes Ziel ist der Stopp des fossilen Wahnsinns“: Aktivisten der Letzten Generation blockieren den Leuzeknoten, eine Hand haben sie am Asphalt festgeklebt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Aktivisten der Letzten Generation blockieren wieder bundesweit Straßen, um die Regierung unter Druck zu setzen. Unterwegs mit den radikalen Klimakämpfern in Stuttgart.















Dienstag, mitten in der morgendlichen Rushhour am Leuzeknoten in Bad Cannstatt: Fünf Aktivisten der Letzten Generation warten, bis die Ampel für den Autoverkehr auf Rot springt. Dann stürmen sie die zweispurige Fahrbahn in Richtung Stadtmitte und setzen sich nebeneinander hin. Sie drücken Sekundenkleber in eine Handinnenfläche und pressen sie auf den Boden. Sie entfalten ein rotes Banner: „Öl sparen statt bohren.“ Ein Handwerker brüllt aus dem Seitenfenster seines Transporters: „Euch hat man wohl ins Hirn geschissen!“ Die Aktivsten sitzen schweigend wie buddhistische Mönche auf der Fahrbahn. Es ist 8.04 Uhr.