1 Wegen missachteter Vorfahrt kam es in Wendlingen zu einem Unfall. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG/Eibner-Pressefoto

Eine 83-Jährige Autofahrerin hat in Wendlingen (Kreis Esslingen) die Vorfahrt eines 17-Jährigen Fahrradfahrers nicht beachtet. Dadurch stießen die Fahrzeuge zusammen und der junge Mann wurde verletzt.















Link kopiert

Bei einem Zusammenstoß von einem Auto und einem Fahrrad in Wendlingen (Kreis Esslingen) wurde ein 17-Jähriger verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei berichtet, wollte der junge Mann am Mittwoch gegen 10.30 Uhr von der Kreuzstraße aus nach links in die Kirchstraße abbiegen. Dabei missachtete jedoch eine 83-Jährige, die in ihrem Wagen die Kirchstraße entlang fuhr, dass der Radler aufgrund der Rechts-vor-Links-Regel Vorfahrt hatte. So kam es im Bereich der Kreuzung zu einem Unfall und der 17 Jahre alte Fahrradfahrer wurde durch den Sturz verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in eine Klinik. Über den entstandenen Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.