Radfahrer in Neuhausen: Viele Ideen für sicheren Radverkehr

1 Die Ortsdurchfahrt Kirchstraße in Neuhausen ist für Radfahrer eine gefährliche Engstelle. Foto: Horst Rudel

Mit Reparaturstationen und mit Aktionen will die Fachfrau Antonia Lichtenberg in Neuhausen auf den Fildern mehr Menschen zum Umstieg aufs Rad bewegen.











Link kopiert

Am Radverkehr in Neuhausen hatte es immer wieder Kritik gehagelt. Mit der S-Bahn-Verlängerung, die Ende 2027 in Betrieb gehen soll, kommt nun auch das Radverkehrskonzept in der Fildergemeinde in Fahrt. Um die Umsetzung der vielen Ideen kümmert sich die Radverkehrskoordinatorin Antonia Lichtenberg. Die Bauingenieurin stellte nun im Ausschuss für Technik und Umwelt die Bausteine für einen sicheren und attraktiven Radverkehr in Neuhausen vor.