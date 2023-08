1 Trotz voller Konzentration fahren Annice Niedermayer und Jessie Hasmüller (auf dem Lenker) bei der WM in Glasgow knapp am Edelmetall vorbei. Foto: Daniel Kratschmar

Die Kunstradfahrerinnen Annice Niedermayer und Jessie Hasmüller von der SG Denkendorf/Magstadt landen bei den Weltmeisterschaften in Glasgow auf dem undankbaren vierten Platz – sind am Ende aber auch ohne Edelmetall mit ihrer Teilnahme zufrieden.















Nach der ebenso plötzlichen wie unerwarteten Möglichkeit zur Teilnahme an den UCI-Radsport-Weltmeisterschaften in Glasgow ging es für die Kunstradfahrerinnen Annice Niedermayer und Jessie Hasmüller von der Startgemeinschaft (SG) Denkendorf/Magstadt in der vergangenen Woche auf die Reise nach Schottland. Eine Medaille war in Reichweite – doch am Ende landeten sie auch dem undankbaren vierten Platz. Weltmeisterinnen wurden Selina Marquardt und Helen Vordermeier aus Oberjesingen und Stuttgart.