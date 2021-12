Die neue Corona-Variante In Stuttgart sind 41 Omikron-Fälle nachgewiesen

Die bisher registrierte Zahl der neuen Corona-Variante hält sich in Stuttgart noch in Grenzen. Trotzdem geht das Gesundheitsamt davon aus, dass Omikron im Januar das Infektionsgeschehen auch hier dominieren wird. In den Krankenhäusern rechnet man ebenfalls mit einer steigenden Zahl von Covid-Patienten.