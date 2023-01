1 Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen können häufig schwer an Depressionen erkranken, wenn sie in eine Krise geraten. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Als Judith Wagner mit einem Zusammenbruch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, ist sie von der Diagnose geschockt: schwere Depression mit narzisstischen Zügen. Auch ihre Mutter zeigt häufig narzisstische Züge. Sie nimmt sich vor: Sie will diesen Kreislauf durchbrechen. Eine lange Geschichte der Heilung.















Am 30. August 2022 um 14.31 Uhr schickt Judith Wagner (Name und Daten geändert) eine Nachricht über Telegram an ihre Mutter. Danach fühlt sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben frei. Mit 59 Jahren. Eine Minute habe sie gezittert, nachdem sie die Nachricht versandt habe. Dann sei plötzlich „ein Druck von ihrem Herzen“ gefallen, von dem sie gar nicht wusste, dass sie ihn ihr Leben lang hatte.