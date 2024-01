Prunksitzung der Filderer in Leinfelden: Ein Muss für alle Fasnet-Freunde

16 Die Lila Mini Garde marschiert auf die Bühne. Foto: Ines / Rudel

In der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen ging am Samstag die Kostüm-Prunksitzung des Vereins Filderer über die Bühne. Das typisch Schwäbische wurde gepflegt, genau so wie die Tradition, sich selber aufs Korn zu nehmen.











Diese Veranstaltung ist für Fasnet-Freunde ein Muss, ebenso wie für Freunde des Gardetanzes. Kein Wunder also, dass es schon länger keine Tickets mehr für den Abend gab: In der mit 450 Zuschauern ausverkauften Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen steppte am Samstagabend der Bär bei der Kostüm-Prunksitzung der Filderer.