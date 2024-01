Prügelei nach Event in Unterensingen: Schlägerei nach Fasnachtsparty

1 Die Polizei musste am frühen Sonntagmorgen wegen einer Prügelei in Unterensingen ausrücken. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Mehrere Personen wurden am frühen Samstagabend in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt.











Link kopiert

Eine Fasnachtsveranstaltung ist aus dem Ruder gelaufen. Am frühen Samstagmorgen ist es in der Schulstraße in Unterensingen zu einer Schlägerei mit mehreren Personen gekommen.

Gegen 2 Uhr sollen sich mehrere Männer geprügelt haben. Die Polizei wurde verständigt. Als die Beamten eintrafen, rannte ein Teil der mutmaßlichen Beteiligten der Auseinandersetzung davon. Daraufhin entfernte sich ein 25-Jähriger aus der anderen Gruppe, lief hinter den Fliehenden her und sprang einen 23-Jährigen von hinten an. Der junge Mann fiel zu Boden. Aus dem Vorfall heraus entwickelte sich ein erneuter Schlagabtausch, an dem sich weitere gleichaltrige Männer beteiligten. Zehn 18- bis 25-Jährige waren wohl in die Schlägerei verwickelt.

Die Polizei musste nach eigenen Angaben Pfefferspray und Einsatzstöcke benutzen, um die Kontrahenten voneinander trennen zu können. Der 25-Jährige und der 23-Jährige hatten durch den Vorfall leichte Verletzungen erlitten. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.