1 Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen findet der Prozess gegen vier Verdächtige wegen der Schießerei im September 2022 in Esslingen-Mettingen statt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Im September 2022 fielen in Esslingen-Mettingen Schüsse. Der Tat verdächtig sind vier junge Männer, die vor dem Landgericht Stuttgart angeklagt wurden. In ihrem Prozess sagten auch zwei Super-Recognizer aus.















Neben dem Sofa mit den vielen Kissen klafft ein Einschussloch. Einer der Schüsse, die im September letzten Jahres im Esslinger Stadtteil Mettingen abgefeuert wurden, ist in ein Wohnzimmer eines Mehrfamilienhauses in der Obertürkheimer Straße gekracht. Die Kerbe in der Wand ist auf einem Foto, das in Saal 1 des Landgerichts Stuttgart an die Wand projiziert wurde, deutlich zu sehen. Im Zusammenhang mit dieser Schussabgabe läuft seit Mitte März der Prozess gegen vier Angeklagte im Alter von 20 bis 21 Jahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Anlass eine Auseinandersetzung rivalisierender Banden gewesen sein.