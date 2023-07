Prozess wegen der Schießerei in Esslingen-Mettingen

1 Vor dem Landgericht Stuttgart läuft der Prozess wegen der Schießerei in Esslingen-Mettingen Anfang September 2022. Foto: IMAGO/

Mitten in der Nacht fallen Schüsse. Anfang September 2022 wird im Esslinger Stadtteil Mettingen geschossen. Vier junge Männer müssen sich wegen einer möglichen Beteiligung vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Nun wurde der Ablauf des Schusswechsels rekonstruiert.















Es ist eine Szene wie aus einem Western. Aber die Beteiligten sind keine Schauspieler, und es wird auch nicht mit filmischen Requisiten geschossen. Das Video, das während des Prozesses wegen der Schießerei im Esslinger Stadtteil Mettingen abgespielt wurde, zeigt die Realität. Eine Überwachungskamera hat die Filmsequenzen am Tatort in der Obertürkheimer Straße aufgezeichnet, und ein auch während der Verhandlung anwesender Sachverständiger hat die Ausschnitte ausgewertet. Seit Mitte März müssen sich vier zur Tatzeit 20- und 21-jährigen Männer vor dem Landgericht Stuttgart wegen einer möglichen Beteiligung an dem Schusswechsel verantworten.