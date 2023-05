Veranstaltungen in Esslingen Weihnachtsmarkt startet früher als üblich

Um den Marktbeschickern mehr Verkaufstage zu ermöglichen, startet der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in diesem Jahr voraussichtlich ungewöhnlich früh. So früh, dass er am Totensonntag eine Pause einlegen muss. Auch das Estival soll erneut verlängert werden.