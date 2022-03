1 Vor dem Amtsgericht Esslingen wird ein Verfahren wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen verhandelt. Foto: Tom Weller

Unerlaubte Autorennen sollen sich drei Fahrer im Februar vergangenen Jahres auf der B 10 zwischen Göppingen-Faurndau und Esslingen geliefert haben. Die Strafsache gegen einen der mutmaßlich Beteiligten wird nun verhandelt.















Link kopiert

Mit einer Rennstrecke haben wohl zwei Männer und eine Frau die B 10 zwischen Göppingen-Faurndau und Esslingen verwechselt. Sie sollen am 13. Februar 2021 gegen Mitternacht auf der Bundesstraße mit Sprintstarts, Rennen, schnellem Fahren, Fahrbahnwechseln, abruptem Abbremsen und rasantem Gasgeben aufgefallen sein. Wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen müssen sich seit Montag zwei der mutmaßlich Beteiligten vor dem Amtsgericht Esslingen verantworten. Doch die beiden Männer waren trotz einer Ladung nicht zum Prozess erschienen. Daher wurde für die Verhandlung gegen einen der Angeklagten ein weiterer Termin vereinbart. Die beiden Verteidiger des anderen Angeklagten legten Vollmachten zur Verhandlung in Abwesenheit vor. Daher wurde an diesem ersten Prozesstag nur gegen einen der Männer verhandelt.