Das Esslinger Amtsgericht hat einen jungen Mann wegen illegaler Autorennen auf der B 10 zwischen Göppingen und Esslingen verurteilt. Kuriose Zeugenaussage in dem Prozess geben einen Einblick in die Szene.















Erst kurz vor dem Erscheinen des Richters nahm der Angeklagte sein Basecap ab, bei der Urteilsbegründung lümmelte er auf seinem Stuhl herum – während der Verhandlung vor dem Amtsgericht Esslingen wirkte er desinteressiert und ohne Schuldeinsicht. Dabei ging es um handfeste Vorwürfe. Denn der Vorsitzende Richter Florian Bollmann sah es als erwiesen an, dass sich der 1998 in Geislingen (Kreis Göppingen) geborene junge Mann Anfang 2021 an illegalen Autorennen auf der B 10 zwischen Göppingen und Esslingen beteiligt hat. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht.