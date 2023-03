1 Der Prozess um den Messerangriff an der Katharinenschule neigt sich dem Ende zu. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Der Staatsanwalt hält den 25-Jährigen, der ein Mädchen und seine Betreuerin mit dem Messer schwer verletzt hat, für seelisch schwer gestört und weiterhin gefährlich. Der Mann aus Esslingen soll deshalb in der Psychiatrie untergebracht werden.















Der Anlass für die Bluttat an einem Kind, die hätte tödlich enden können, ist erschreckend nichtig. Am Morgen des 10. Juni 2022 war ein mit einem Küchenmesser bewaffneter Mann in die Ferienbetreuung der Esslinger Katharinenschule eingedrungen. Dort stach er mehrfach auf den Hinterkopf und Nacken einer Siebenjährigen ein. Dabei verletzte er auch eine 61-jährige Betreuerin, die ihm das Mädchen entreißen und sich mit ihr in einem Büro einschließen konnte.