Prozess um Attacke auf Friedhof in Altbach: Selbst Sanitäter erhielten Morddrohungen

Prozess um Attacke auf Friedhof in Altbach

6 Im Gerichtssaal wird den Angeklagten die Handschließe abgenommen. Foto: dpa

Fünf Männer sind am Landgericht angeklagt, den mutmaßlichen Handgranatenwerfer in Altbach brutal verprügelt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen haben.











Saal 1 im Landgericht Stuttgart ist am Donnerstagvormittag gut gefüllt, als fünf Angeklagte hereingeführt und neben ihren Verteidigern platziert werden. Auf dem Weg dorthin werfen sie Küsschen in Richtung der Zuschauerreihen, winken Freunden und Familienmitgliedern zu, die sie in den Sitzreihen erkennen. Sie freuen sich bekannte Gesichter zu sehen. Auch dem durchaus angespannt wirkenden Publikum geht es ähnlich. Ein kurzes Lächeln, wenig später wird es jedoch ernst.