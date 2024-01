Prozess am Amtsgericht Bad Cannstatt: Raser bedauert schweren Unfall

1 Totalschaden sowohl am BMW als auch am Mercedes Foto: 7aktuell/Alexander Hald

Im April 2023 driftete ein 22-Jähriger in Zuffenhausen in den Gegenverkehr und krachte in ein Taxi. Bei der Verhandlung räumte er die Tat ein, sprach von einem großen Fehler. Die Richterin nahm ihm die gezeigte Reue aber nur teilweise ab.











Link kopiert

Ein junger Mann biegt mit seinem Auto von einem Parkplatz an der Schwieberdinger Straße auf die Fahrbahn ein. Wenig später tritt er das Gaspedal durch. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde rast der 22-Jährige nachts durch Zuffenhausen. Nach einem kurzen Stopp an einer roten Ampel beschleunigt er erneut auf über Tempo 70. Im Stil eines Rallyefahrers driftet er mit seinem BMW rund 25 Meter lang durch eine Rechtskurve, verliert dabei jedoch kurz vor der Zahn-Nopper-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht mit knapp 50 Kilometern pro Stunde in ein entgegenkommendes Taxi. In beiden Wagen werden Fahrer und Beifahrer verletzt. Zwei 18 Jahre alte Frauen, die im Fond des Autos des Unfallverursachers sitzen, kommen mit dem Schrecken davon. Sowohl das Taxi, eine Mercedes E-Klasse als auch der Fünfer-BMW sind Schrott, es entsteht ein Sachschaden von insgesamt rund 50 000 Euro.