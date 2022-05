Provinzbuch in Esslingen wird 50

1 Ulrike Ehrmann liebt Bücher und Kultur, und sie schaut gerne über den Tellerrand ihrer eigenen Buchhandlung hinaus. Foto: Roberto Bulgrin

Vor 50 Jahren wurde Provinzbuch in Esslingen als Buchhandlung mit links-alternativem Profil gegründet. Die heutige Eigentümerin Ulrike Ehrmann bekam mehrfach den Ehrentitel „Hervorragende Buchhandlung“. Was macht sie anders als andere Buchhändler?















Der Buchhandel ist im Wandel. Kleinere Geschäfte tun sich oft schwer, viele wurden bereits abgelöst von größeren Ketten. Und die literarisch versierte Kundschaft hat bisweilen den Eindruck, dass manchen der Handel wichtiger ist als das Buch. Die Esslinger Buchhändlerin Ulrike Ehrmann geht bewusst einen anderen Weg. Drei Mal wurde Provinzbuch in der Küferstraße dafür beim Deutschen Buchhandlungspreis bereits als „Hervorragende Buchhandlung“ ausgezeichnet. Nun feiert Ulrike Ehrmann das 50-jährige Bestehen ihres Geschäfts. Das Festprogramm zeigt, was ihren Laden ausmacht: Provinzbuch bietet ein profiliertes Sortiment, setzt kulturelle Akzente – und für die Chefin ist es Ehrensache, sich in der Stadt zu engagieren.