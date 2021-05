1 Die Grünfuge in den Akademiegärten lädt ebenso zum Verweilen ein wie die Kinderspielplätze. Foto: Ines Rudel

Mit einer Grünfuge und mit Wohnhöfen bietet das Neuhausener Wohngebiet Akademiegärten hohe Verweilqualität. Pascal Späth vom Siedlungswerk wünscht sich eine gut gemischte Bewohnerstruktur.

Neuhausen - Die ersten Bewohner sind schon lange in die neuen Geschosswohnungen des Siedlungswerks im Neubaugebiet Akademiegärten in Neuhausen eingezogen. 19 Wohneinheiten sind bereits im ersten Bauabschnitt fertiggestellt worden. Nun sind demnächst weitere 60 Wohnungen und sechs Reihenhäuser bezugsfertig. „Unser Ziel ist es, in dem Gebiet attraktiven Wohnraum für ganz unterschiedliche Bewohner zu bieten“, sagt Pascal Späth. Der kaufmännische Projektentwickler setzt in dem Neubaugebiet am Horber Wald auf einen Mix ganz unterschiedlicher Menschen.