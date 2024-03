Projekt in Denkendorf: Gemeinschaftsschuppen statt vieler Hütten

Projekt in Denkendorf

1 Im Gewann Passenhalde soll eine Gemeinschaftsschuppenanlage gebaut werden. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Den Erhalt der Streuobstwiesen fördert die Gemeinde Denkendorf auf ungewöhnliche Weise. Weil oft Abstellmöglichkeiten für Geräte fehlen, wird nun eine gebaut.











Die Gemeinde Denkendorf will Bürgerinnen und Bürger unterstützen, die sich unter anderem um den Erhalt der ökologisch bedeutsamen Streuobstwiesen kümmern. Ihnen und auch anderen Nebenerwerbslandwirten fehlen häufig Möglichkeiten, Maschinen und Gerätschaften ortsnah unterzubringen. Viele Bürger aus ehemals bäuerlichen Familien bewirtschaften zwar noch ihre landwirtschaftlichen Grundstücke, haben aber keine Abstellmöglichkeiten mehr, weil die landwirtschaftlichen Gebäude im Ort häufig Wohnraum gewichen sind. Im Gewann Passenhalde am südöstlichen Ortsrand von Denkendorf soll deshalb eine Gemeinschaftsschuppenanlage entstehen, in der Maschinen und Gerätschaften zur Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen wie etwa Streuobstwiesen untergebracht werden können.