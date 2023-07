1 Auch Pippi Langstrumpf ist beim Nachwuchs noch aktuell – und spielt in einer Szene an der Grundschule Baltmannsweiler die Hauptrolle. Foto: /Kerstin Dannath

200 Kinder aus Baltmannsweiler haben sich bei Projekttagen auf die Spuren von Helden begeben – vom Zeichentrickkobold bis zum echten Rettungssanitäter.















Link kopiert

Was hat ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes eigentlich in seiner Hosentasche? „Ein super Taschenmesser“, verkündet Max stolz. Schließlich sei so ein Taschenmesser für vieles gut, ist der Siebenjährige überzeugt – nämlich, um etwa Verbände oder Pflaster zurechtzuschneiden. Ob das nun so der Realität entspricht oder ob der DRKler dafür nicht doch lieber eine Schere nimmt, sei mal dahingestellt. Dennoch: Max und seine rund 200 Mitschüler von der Grundschule Baltmannsweiler haben in ihrer Projektwoche zum Thema „Helden“ viel gelernt – fünf Tage lang beschäftigten sich die Kinder in jahrgangsgemischten Kleingruppen an beiden Standorten der Grundschule, in Baltmannsweiler und in Hohengehren, in insgesamt 13 Einzelprojekten mit alten und neuen Heldengeschichten, Alltagshelden, Helden auf vier Pfoten, setzten sich als Umwelthelden für Nachhaltigkeit und Recycling ein, wurden zu Helden auf der Theaterbühne und leisteten Heldenhaftes in Sachen Technik. Zum Abschluss gab es ein großes Schulfest, bei dem die Kinder ihre Projekte den staunenden Besuchern präsentierten.