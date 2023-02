Felssicherungsarbeiten an der B 465 Gutenberger Steige am Wochenende gesperrt

Am 18./19. ist der Albaufstieg zwischen Gutenberg und Abzweig Schopfloch für den Verkehr gesperrt. Autofahrer müssen einen 28 Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen. Auch am Wochenende darauf ist der Albaufstieg nicht befahrbar.