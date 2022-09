So arbeitet ein Detektiv aus Möhringen

Privater Ermittler in Stuttgart

1 Manchmal sitzen private Ermittler stundenlang im Auto und beschatten die Zielperson – oder einen neuen Kollegen. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Wie arbeiten private Ermittler? In jedem Fall verdeckt. Über ihren Arbeitsalltag, ihre Techniken und Auftraggeber ist wenig bekannt. Ein Detektiv aus Stuttgart-Möhringen gibt Einblicke in einen ungewöhnlichen Job.















Schon mal einen Detektiv in der Region Stuttgart gesucht? Es dürfte nicht schwer fallen, fündig zu werden. Wer in der Internetsuchmaschine die Schlagworte „Detektei“ und „Stuttgart“ eingibt, hat eher die Qual der Wahl. Aber einen Detektiv zu finden, der in der Zeitung von seinem Beruf berichtet? Eine zähe Angelegenheit. Unter anderem wegen der „Diskretion gegenüber unseren Klienten“, wie es beispielsweise heißt.