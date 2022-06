33 Das Bild von William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George hat der Buckingham Palace jetzt zum britischen Vatertag veröffentlicht Foto: picture alliance/dpa/Kensington Palace/PA Media/.

Diesen Dienstag feiert Prinz William seinen 40. Geburtstag. Als Anwärter auf den britischen Thron kommen auf ihn ganz andere Herausforderungen zu als auf seine Vorgänger.















Ganz schön beängstigend“ finde er es, 40 zu werden, soll Prinz William Freunden jüngst anvertraut haben. Kein Wunder: Der Enkel der britischen Königin, der nach Vater Charles selbst einmal die Krone tragen soll, sieht sich vor Herausforderungen ganz besonderer Art. „Wills“, der jetzt am 21. Juni seinen 40. Geburtstag feiert, spielt keine untergeordnete Rolle mehr bei den Royals, sondern ist dieses Jahr in eine zentrale Position manövriert werden. An der Seite von Prinz Charles hat er begonnen, die Lücke zu füllen, die die immer häufig werdende Abwesenheit seiner Großmutter auf der großen Bühne geschaffen hat.