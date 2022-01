Aktuelle Informationen zum Amoklauf in Heidelberg und Corona

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz überarbeitet die Landesregierung die Coronaverordnung. Der Amoklauf in Heidelberg spielt bei der Landespressekonferenz ebenfalls eine Rolle. Wir berichten im Liveticker.















Stuttgart - Die Bund-Länder-Runde am Montag hat die Weichen für die kommenden Coronaregeln gestellt. Baden-Württemberg ist aber doppelt in Zugzwang: Einerseits muss das Land die große Linie umsetzen, die aufgrund der Omikron-Variante keinen Kurs der Lockerung vorsieht. Anderseits hat der Mannheimer Verwaltungsgerichtsgerichtshof geurteilt, dass das Einfrieren der Alarmstufe II unabhängig von den Krankenhauseinweisungen teilweise rechtswidrig sei.

Wie die Regierung damit und mit anderen aktuellen Ereignissen umgeht, wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Regierungspressekonferenz am Dienstag ab 12 Uhr erklären. Ebenfalls im Liveticker: Die aktuelle Lage nach dem Amoklauf in Heidelberg am Montag.