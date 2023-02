9 Für die Stadtwerke Esslingen hat Florian Bayer Impressionen im Merkel’schen Schwimmbad eingefangen. Foto: /Florian Bayer

Die Arbeiten des Illustrators Florian Bayer erscheinen in Büchern, Reportagen großer Zeitschriften und in der Werbung. Nach Jahren in Berlin ist er inzwischen wieder in seiner Heimatstadt Esslingen zu Hause.















Schon während seiner Schulzeit am Esslinger Schelztor-Gymnasium entstand die Idee zu einem Künstler-Netzwerk: „Shake Your Tree“ hieß die Anfang der 2000er Jahre sensationell neue experimentelle Plattform von Florian Bayer und seinen Schulfreunden, auf der zeitaktuelle schöpferische Trends und kreative Strömungen der Gegenwart reflektiert wurden. Nach dem Kommunikationsdesign-Studium machte sich Bayer einen Namen als Illustrator, seine Arbeiten wurden mit renommierten Preisen ausgezeichnet, er illustriert Reportagen für Publikationen wie „Zeit“, „Spiegel“, „Süddeutsche Zeitung“, „Guardian“ und „Wall Street Journal“. Ab dem Sommersemester übernimmt er eine Professur für Illustration an der Merz-Akademie Stuttgart. Nach elf Jahren in Berlin lebt und arbeitet der heute 41-Jährige seit zwei Jahren wieder in Esslingen. „Das Heimat- und Zuhausegefühl für Esslingen hatte über die Jahre Bestand, das hatte ich sonst nirgends“, erzählt Florian Bayer. Ein Illustrator könne überall auf der Welt arbeiten, wo er Telefon und einen Internetanschluss hat. „Esslingen und die Umgebung sind schön. Es ist ruhiger und konzentrierter hier. Und mit Stuttgart gleich um die Ecke gibt es genügend großstädtischen Input.“ Außerdem sei Inspiration nicht ortsbezogen, sie komme für einen Illustrator aus allen Kanälen: „Was man erlebt, was man sieht, was man liest, was man hört.“