Unfall bei Großbettlingen Vom Gegenverkehr in die Leitplanke gedrängt?

Nach einem Unfall bei Großbettlingen (Kreis Esslingen) am Donnerstag sucht die Polizei Zeugen. Ein 58-Jähriger rammte mit seinem Auto eine Leitplanke, gab am nächsten Tag aber an, dass ein Wagen aus dem Gegenverkehr ihn abgedrängt habe. Die Polizei sucht Zeugen.