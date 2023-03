1 Für Ute Jentzsch ist Präventionsarbeit „wahnsinnig wichtig“. Foto: ichtgut/Julian Rettig

Ute Jentzsch ist bei der Polizei im Präventionsreferat tätig. Unter anderem bietet sie Kurse für Frauen an, die sich sicherer fühlen wollen.















Der Prävention von Straftaten ist bei der Stuttgarter Polizei ein eigenes Referat gewidmet. Denn die Polizei verhindert lieber Straftaten, Unfälle, Einbrüche und alles, was sonst noch so ihre Einsatzgebiete sind, als hinterher zu ermitteln. Dabei hat die Prävention ein kleines Problem: Das, was die Menschen dieses Referats tun, ist nicht in Statistiken messbar. Eine verhinderte Tat nimmt niemand wahr. Ute Jentzsch kann damit jedoch gut leben. Sie arbeite in dem Referat – und ist überzeugt, dass sie schon vielen Menschen helfen konnte. Ein Feld, in dem sie aktiv ist, ist die Arbeit mit Frauen, um diese vor Gewalttaten und Übergriffen zu schützen. „Die Polizei hat nicht nur die Aufgabe, Verbrechen zu bekämpfen und zu ermitteln. Auch die Prävention gehört dazu“, sagt die Polizeibeamtin.