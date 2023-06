1 Der Plan der DHL sieht vor, vor allem den Schwerlastverkehr über die Köngener Straße zu leiten. Deren Kreuzung mit der Esslinger und der Kirchheimer Straße (im Hintergrund) ist schon jetzt überlastet. Foto: /Karin Ait Atmane

Die DHL will das Postfrachtzentrum in Köngen erweitern und auch die Verkehrsführung ändern. Ein Großteil des Schwerlastverkehrs würde dann die Wernauer Ausfahrt der B 313 nehmen – was die Stadt mit allen Mitteln verhindern will.















Rainer Münch fasst das Stimmungsbild zusammen: „Wir haben genug Stau in Wernau.“ Dieser Aussage des FWV-Gemeinderats dürfte kaum jemand im Gemeinderat und der Stadtverwaltung widersprechen. Doch mit der Erweiterung des DHL-Postfrachtzentrums in Köngen drohen weitere Staus und mehr Verkehr, vor allem von Schwerlastern. Die Stadt will das nicht akzeptieren.