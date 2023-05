1 Im Zug der Innenstadtsanierung wurde die Marktstraße zur Fußgängerzone. Foto: Karin Ait Atmane

Die Stadt am Neckarknie hat ihr Ortszentrum und den Landschaftspark Bruckenwasen am Neckar entwickelt. Allerdings hat die Kommune auch ein Krankenhaus und das Hallenbad verloren.















Plochingen vor 50 Jahren – daran kann sich Margarete Bihl gut erinnern. Sie war 1969 als junge Frau aus Esslingen-Rüdern in die Stadt am Neckarknie gezogen und mochte deren Flair. Viele tolle Geschäfte habe es da in der Innenstadt gegeben, sagt sie: unter anderem Salamander-Schuhe, einen Bonbonladen, zwei Buchhandlungen, einen Laden für Stoff und Wolle. Mittendurch, wo heute die Fußgängerzone ist, wälzten sich Autokolonnen.