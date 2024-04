Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart: Duell VfB gegen Kickers auf dem Tennisplatz

11 VfB-Torhüter Fabian Bredlow in ungewohnter Aktion. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Show-Turnier beim Porsche Tennis Grand Prix. Foto: Baumann

Am Montagabend standen sich unter anderen VfB-Torhüter Fabian Bredlow und Kickers-Sportchef Marc Stein beim Turnier in der Stuttgarter Porsche-Arena der Tennisprominenz gegenüber. Wir haben die Bilder.











So ein Tennisturnier ist ja immer auch ein Show-Event. Beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart hat sich der Veranstalter und Titelsponsor für die aktuelle Auflage mal wieder etwas Neues einfallen lassen. Ein Mini-Turnier mit Vertretern der von Porsche gesponsorten Vereine aus der Region. Also standen am Montagabend auf dem Centre Court der Porsche-Arena: Fabian Bredlow, Torhüter vom VfB Stuttgart, Marc Stein, Sportdirektor der Stuttgarter Kickers, Aeneas Jung von den Ludwigsburger Basketballern sowie Eishockey-Crack Jackson Cressey von den Bietigheim Steelers.

Bredlow hatte im Vorfeld reichlich Bammel, wie er gestand. „Ich muss auf jeden Fall was machen – in den Keller und Bälle gegen die Wand spielen. Sonst wird´s ganz unangenehm.“ Schließlich komplettierten mit den Profis Ons Jabeur, Sorana Cirstea sowie Ex-Profi Andrea Petkovic einige Mitstreiterinnen das Teilnehmerfeld, die wissen, wie man einen Ball über das Netz schlägt. Am Ende kam Bredlow einigermaßen heil aus der Nummer heraus, wenngleich klar wurde, dass er seine Stärken eher auf der Linie hat. Als bester Tennisspieler erwies sich am Ende Basketballer Jung, der das Turnier an der Seite von Petkovic gewann.