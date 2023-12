Porsche in Leipzig: Warum der neue E-Macan zum Erfolg verdammt ist

1 Das Porsche-Areal in Leipzig ist überaus weitläufig – angesichts des Wachstums ein großer Vorteil. Foto: Porsche/Sebastian Kubatz

In dem sächsischen Werk werden mehr Autos gebaut als in Zuffenhausen. Dort rollt bald der E-Macan vom Band, der die Wende zur Elektromobilität massiv beschleunigen soll. Porsche ist zum Erfolg dieses Autos geradezu verdammt.











So hört sich Lokalpatriotismus an: „Wir produzieren hier mehr Porsche-Fahrzeuge als jedes andere Werk“, sagt Gerd Rupp. Der Manager leitet ein Porsche-Werk – allerdings nicht das in Zuffenhausen, sondern das in Leipzig, wo im Jahr rund 126 000 Fahrzeuge produziert werden und damit mehr als im Stammwerk im Stuttgarter Norden und im markenübergreifenden VW-Werk in der slowakischen Hauptstadt Bratislava; eine kleine Fertigung für den örtlichen Markt befindet sich zudem in Malaysia. Die Fabrik in Leipzig hat sich in ihrer gut 20-jährigen Wachstumsgeschichte an Zuffenhausen vorbeigeschoben. Werkleiter Rupp stammt nicht aus Sachsen, sondern ist unüberhörbar ein Bayer – seinem Stolz auf den Erfolg des Werks tut dies aber keinen Abbruch.