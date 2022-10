11 Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) hat es in den Harz verschlagen. Foto: /Conny Klein

Der Harz samt Brocken gilt als sagenumwoben. Allerhand Geister, Kobolde und Hexen sollen dort ihr Unwesen treiben, so zumindest die Legende. Klar ist: Die Gegend ist untrennbar mit der Walpurgisnacht verwoben. Am Vorabend des 1. Mai, so heißt es, treffen sich die Hexen auf dem Berg zum Tanz. Da Halloween naht, dachte sich der verantwortliche Sender MDR für den neuen „Polizeiruf 110 – Hexen brennen“ wohl: Och, hat ja auch was mit Grusel zu tun, vermischen wir das Ganze einfach mal, passt dann einen Tag vorher auch prima als Sendetermin.

Die Handlung des heutigen Polizeirufs

In Wahrheit passt bei diesem Krimi recht wenig zusammen. Gut, die Schauspieler überzeugen teils. Doch bei der Geschichte um den Foltermord an einer Hotelierstochter, die einer Gruppe „moderner“ Hexen angehörte, jagt ein Klischee das nächste. Bedeutungsschwanger wabern Nebelschwaden durch das fiktive Thalrode, pseudo-horribel fiedelt es aus dem Off, immer wieder kündigen schwarze Vögel unheilvolle Geschehnisse an. Und dann geschieht ein zweiter Mord. Unheimlich ist das alles jedoch nicht, höchstens unheimlich langweilig.

Zu viele Themen angeschnitten

Okkultismus, alternative Heilmethoden, Familienkonflikte, Zwist zwischen den selbstbewussten, erfolgreichen Frauen des Orts und frustrierten Männern (die reichlich dumpf gezeichnet sind), dazu der Vormarsch des Borkenkäfers, Waldsterben, der Niedergang eines Dorfs in strukturschwacher Region – der „Polizeiruf“ schneidet viele Themen an. Zu viele.

Immerhin: Die Kulisse, in der Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) gewohnt spröde und stoisch ermittelt, beeindruckt. Mystik hin, Esoterik her: Man bekommt richtig Lust auf einen Kurztrip in den Harz.

Der Trailer zu „Polizeiruf 110: Hexen brennen“

Die Schauspieler des heutigen Polizeirufs

► Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen)

► Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler)

► Rechtsmediziner Manfred Muser (Henning Peker)

► Stefanie Edler (Gabriela Maria Schmeide)

► Reiko Edler (Pit Bukokwski)

► Peggy Sasse (Yvonne Johna)

► Georg Kopp (Hermann Beyer)

► Paul Kopp (Helgi Schmid)

► Doris Petersen (Birgit Berthold)

Der Polizeiruf in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Polizeiruf“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Polizeiruf 110“ nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Polizeiruf 110“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

Polizeiruf 110: Hexen brennen. Sonntag, 20.15 Uhr, ARD