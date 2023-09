1 Herausgeputzt und mit barrierefreiem Zugang: das Nürtinger Polizeirevier Foto: /Karin Ait Atmane

Das Nürtinger Polizeirevier zeigt sich wie frisch aus dem Ei gepellt, das Gebäude sowie die Außenanlage wurden saniert. Auch im Innern hat sich einiges getan.











POLIZEI steht in großen Lettern rechts und links am Grundstück. Das Polizeirevier Nürtingen ist eindeutig zu erkennen, drinnen geht es aber nach der Sanierung diskreter zu als vorher. Das liegt an den neuen Räumen: Wer sein Anliegen im Windfang am Eingang, dem sogenannten Kontaktbereich, erklärt hat, wird entweder direkt ins Revier weitergeleitet oder nimmt in einem separaten Warteraum Platz. Wartende hören also nicht, was die anderen herführt: ob sie Anzeige erstatten möchten, eine Vorladung erhalten haben oder was ihnen sonst passiert ist. „Diese Trennung ist aufgrund des erforderlichen Persönlichkeitsschutzes wichtig“, sagt Andrea Kopp von der Pressestelle des Reutlinger Polizeipräsidiums. Früher war das mangels räumlicher Trennung schwierig.