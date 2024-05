Polizeikontrolle in Wendlingen: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss stehend gefahren

1 Der Mann war offenbar ohne Führerschein unterwegs. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Kastenwagens wird am Donnerstagabend bei Wendlingen (Kreis Esslingen) aus dem Verkehr gezogen. Ein Drogentest verläuft positiv. Einen Führschein besitzt er nicht.











Den mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer eines Kastenwagens hat die Polizei am Donnerstagabend in der Ulmer Straße in Wendlingen aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, hielten Beamte das Fahrzeug des 28-Jährigen gegen 18.45 Uhr auf Höhe der Einmündung Bodelshofen an. Bei der Kontrolle des Fahrers ergaben sich laut Polizei Anhaltspunkte, dass er unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand.

Ein freiwillig durchgeführter Test sei positiv auf THC und Kokain verlaufen, worauf sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Einen Führerschein habe der 28-Jährige nicht besessen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.