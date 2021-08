Polizeikontrolle in Filderstadt

1 Der Mann musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagnachmittag Schlangenlinien auf der Bundesstraße bei Filderstadt (Kreis Esslingen) gefahren. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.

Filderstadt - Erheblich alkoholisiert ist ein 47-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag auf der B27 von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Zeuge habe um kurz vor 18 Uhr die Polizei verständigt, als er sah, wie der Mann in Schlangenlinien auf der B312 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war. Die Beamten konnte den 47-Jährigen bei Plattenhardt anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle war laut Polizei deutlich zu erkennen, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.